Durante un concerto a Milano, la cantante ha interrotto l'esibizione dopo aver avvertito un malore sul palco. Ha comunicato ai presenti di non riuscire più a continuare l'esibizione e si è fermata. La performance è stata temporaneamente sospesa, lasciando il pubblico in attesa di aggiornamenti. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell'artista in quel momento.

La cantante Rosalía ha interrotto il suo concerto a Milano dopo essersi sentita male mentre si esibiva davanti ai fan. L’episodio è avvenuto nella serata del 25 marzo durante il live al Forum di Assago, dove l’artista è stata costretta a fermare lo spettacolo per un improvviso malore. A circa metà del live, Rosalía ha interrotto la performance per parlare direttamente al pubblico. Visibilmente provata, la cantante ha spiegato cosa stava succedendo: “Ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sento male. Ho vomitato, ho avuto come una specie di intossicazione alimentare”, ha detto dal palco, tenendosi una mano sulla pancia. L’artista ha poi aggiunto di non aver mai vissuto una situazione simile durante un concerto e di aver provato a continuare lo show nonostante il malessere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rosalía interrompe il concerto a Milano per un malore sul palco: “Non ce la faccio a continuare”

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