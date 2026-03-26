Durante un concerto a Milano, l'artista ha interrotto l'esibizione e ha comunicato di aver avuto una grave intossicazione alimentare. La serata, che avrebbe dovuto essere un'esibizione celebrativa, si è trasformata in un momento di preoccupazione per il pubblico presente, composto da migliaia di fan. La cantante ha parlato dal palco, spiegando la situazione e interrompendo temporaneamente lo spettacolo.

Una serata che doveva celebrare il genio musicale di una delle artiste più acclamate del momento si è trasformata in un dramma umano che ha commosso migliaia di fan. Rosalía, la cantante spagnola 33enne vincitrice di Grammy e recentemente premiata come migliore artista internazionale ai Brit Awards di febbraio, è stata costretta ad abbandonare il palco dell’Unipol Forum di Milano mercoledì sera a causa di una severa intossicazione alimentare. La performance, parte di un tour mondiale iniziato in Francia all’inizio di marzo e destinato a concludersi a Porto Rico a settembre, è stata interrotta a metà quando le condizioni fisiche dell’artista sono diventate insostenibili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Rosalía interrompe il concerto a Milano, le sue parole dal palco: “Ho avuto una grave intossicazione alimentare”

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