Durante il concerto a Milano, la cantante spagnola ha interrotto lo spettacolo pochi minuti dopo l'inizio, dichiarando di aver vomitato e di sentirsi male. L’interruzione è avvenuta all’Unipol Forum nel corso del suo Lux Tour. La cantante ha comunicato il suo stato al pubblico, interrompendo l’esibizione. La situazione si è verificata a causa di un’intossicazione alimentare.

Brutta notizia per i fan di Rosalia. La cantante spagnola ha dovuto interrompere il suo concerto all' Unipol Forum di Milano, nell'ambito del suo Lux Tour, pochi minuti dopo l'inizio dello spettacolo a causa di un'intossicazione alimentare. "Ho avuto una specie di intossicazione alimentare molto grave. Ho cercato di portare avanti lo spettacolo fino alla fine, ma sto davvero male ", ha spiegato l'artista al pubblico presente al concerto. La cantante ha confessato di aver dato di stomaco nel camerino e di aver voluto offrire "il miglior spettacolo possibile", ma di essersi sentita praticamente "a terra". "Ho vomitato qui dietro, colpa di un’intossicazione alimentare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rosalia interrompe il concerto a Milano: "Ho vomitato, mi sento male"

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