Durante il concerto a Milano del suo Lux Tour, la cantante ha deciso di interrompere l'esibizione. L'interruzione è avvenuta dopo che si è sentita male sul palco, portando alla sospensione dell'evento. La cantante ha lasciato il palco mentre i tecnici intervenivano, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla necessità di ascoltare il proprio corpo durante le performance live.

Quando si è giovani si pensa di poter fare tutto, anche perché, specie nella musica, le case discografiche non sembrano lasciarti scelta: sforna un singolo dopo l’altro, vai in tour, mira agli stadi, scrivi un album intero neanche un anno dopo l’ultimo che non puoi permetterti di sparire perché, se sparisci, la gente si dimenticherà di te e seguirà qualcun altro. I tempi sono cambiati: se Madonna poteva aspettare anche sette anni prima di uscire con un nuovo disco certa che il pubblico l’avrebbe aspettata oggi corre tutto così velocemente che sembra che se sparisci dai social per un giorno tutti o quasi ti daranno per morto. Rosalía ha 33... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rosalía, il concerto interrotto a Milano e l’importanza di ascoltare il proprio corpo per non crollare

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Quello che e' certo e' che scrivere con te mi ha cambiato per sempre la vita Rosalba Milena Vangelista . E ora vediamo di combinare qualcosa di interessante in questo 2026! Non potevo non dedicare un post alla sceneggiatrice e scrittrice con cui collaboro - facebook.com facebook