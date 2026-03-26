Ronzulli | Resa dei conti dentro FI? Normali aggiustamenti Torniamo ad ascoltare la gente oppure diventiamo irrilevanti

Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato di Forza Italia, ha commentato l’avvicendamento tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi a Palazzo Madama, definendolo come “normali aggiustamenti”. La dichiarazione arriva in un momento di tensione all’interno del partito, che ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici. Ronzulli ha anche sottolineato l’importanza di ascoltare di nuovo la gente per evitare di perdere rilevanza.

Roma – “Normali aggiustamenti”. Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, Forza Italia, legge così l’avvicendamento a Palazzo Madama tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi che pure è apparso turbolento. Senatrice, dunque nessuna resa dei conti? "Solo normali aggiustamenti che appartengono alla vita dei partiti. Dobbiamo avere la capacità di capire e interpretare le richieste dei nostri elettori. Non si può pensare di ottenere risultati diversi facendo sempre la stessa cosa, bisogna sapersi adattare ai contesti che mutano, anche cambiando interpreti. È già successo in passato”. Vanno lette così le dimissioni di Gasparri? "L’avvicendamento rientra in un normale processo di riflessione politica ad un anno dalle elezioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ronzulli: “Resa dei conti dentro FI? Normali aggiustamenti. Torniamo ad ascoltare la gente oppure diventiamo irrilevanti” Articoli correlati Leggi anche: Marina Berlusconi avvia la resa dei conti dentro Forza Italia: via gli uomini di Tajani Leggi anche: Luogosano dopo ArcelorMittal, lavoro o ambiente? La resa dei conti in piazza ad Avellino Una selezione di notizie su Ronzulli Resa dei conti dentro FI... Argomenti discussi: Marina Berlusconi apre la resa dei conti dentro Forza Italia: fuori Gasparri e gli uomini di Tajani; I No in Forza Italia: Berluscones tra accuse incrociate e resa dei conti. I No in Forza Italia: Berluscones tra accuse incrociate e resa dei contiC’è un dramma nel dramma nel centrodestra per la sconfitta al referendum sulla giustizia. Ed è la tragicommedia all’interno di Forza Italia. Lo scossone arriva verso la fine del pomeriggio quando la R ... msn.com