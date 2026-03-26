Romano fuga in auto rubata e schianto | denunciati due minorenni

Due minorenni sono stati denunciati dopo aver rubato un'auto e aver tentato la fuga nel centro di Romano di Lombardia. Dopo aver ignorato un posto di blocco, sono scappati tra le vie del paese, percorrendo contromano e facendo manovre pericolose. Durante la fuga, l'auto è finita contro un ostacolo e ha subito danni. I carabinieri li hanno raggiunti e fermati poco dopo.

Romano di Lombardia. Non si fermano all’alt dei carabinieri e scappano tra le vie del centro, percorrendo tratti contromano e compiendo manovre pericolose. I due minorenni sono a bordo di un’auto rubata, intercettata nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo dai militari della Radiomobile di Treviglio. La corsa si è conclusa all’incrocio tra via Dante Alighieri e via Crotti, nel quartiere Cappuccini, quando il veicolo ha perso il controllo ed è finito per schiantarsi contro un muretto. Dopo l’impatto, i ragazzi hanno tentato la fuga a piedi verso le scuole: uno è entrato nel plesso Mottini, l’altro, invece, nel vicino istituto Fermi. Entrambi sono stati fermati dai carabinieri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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