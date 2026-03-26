Roma | Santori Lega le partecipate non sono zone franche indagini anche su appalti Ama

In una dichiarazione recente, un rappresentante della Lega ha affermato che le partecipate non devono essere considerate zone franche e ha annunciato l’avvio di indagini sugli appalti di Ama. Ha inoltre riferito che dagli esposti presentati negli ultimi anni, anche dal suo stesso ufficio, si trae un quadro preoccupante riguardo alla gestione delle gare e degli affidamenti nel servizio pubblico.

“Dagli esposti presentati negli ultimi anni, anche dal sottoscritto, emerge un quadro estremamente preoccupante sulla gestione delle gare e degli affidamenti in Ama”. Lo dichiara Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina. La gestione delle partecipate a Roma. “Il tema delle partecipate e della gestione delle risorse pubbliche a Roma è diventato centrale e non più rinviabile: per questo ho presentato un’interrogazione al sindaco Gualtieri su metodi e procedure di gestione dell’azienda”, afferma il leghista. “Serve un segnale chiaro, perché le situazioni segnalate non sono rimaste sulla carta: esistono procedimenti penali aperti presso la Procura della Repubblica di Roma con ipotesi di turbativa d’asta, e accertamenti avviati anche sul piano contabile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega), le partecipate non sono zone franche, indagini anche su appalti Ama Articoli correlati Roma: Santori (Lega), controlli su manutenzione stradale inefficaci, commissione fantasmaLe precipitazioni di queste ultime ore “hanno evidenziato ciò che abbiamo denunciato per mesi: a Roma, il sistema di controlli relativo alla... Roma: Santori (Lega), auspico unita’ su mozione per Festa dei figliDomani l'Assemblea capitolina voterà la mozione di Fabrizio Santori per istituire la Festa dei Figli, un'iniziativa per valorizzare le nuove... Contenuti utili per approfondire Roma Santori Lega le partecipate non... Temi più discussi: Roma- Termovalorizzatore,Fabrizio Santori (LEGA):Nel 2022 avvamo denunciato tutto.Oggi la Corte dei Conti indaca; Roma Municipio XII quartiere Massimina-Fabrizio Santori (LEGA):Incendio scuola Martellini, sottovalutati atti vandalici dei mesi scorsi; Roma: Santori (Lega), piazza Consoli consegnata a musulmani, inaccettabile donne in recinto; Roma Municipio XII-quartiere Massimina Archivi - La Notizia %. Roma: Santori (Lega), le partecipate non sono zone franche, indagini anche su appalti AmaDagli esposti presentati negli ultimi anni, anche dal sottoscritto, emerge un quadro estremamente preoccupante sulla gestione delle ... agenzianova.com Roma: Santori (Lega), nel 2022 avevamo denunciato tutto, oggi la Corte dei Conti indagaFabrizio Santori denuncia gravi criticità sull'acquisto dei terreni di Santa Palomba per il termovalorizzatore a Roma. romadailynews.it Quello che è accaduto a Roma è oltre ogni limite. È disumanità pura. Una gattina violentata, torturata e ridotta in fin di vita. È oltre l’orrore, il segno di una discesa nell’abisso in cui l’umanità perde ogni volto e ogni dignità. Chi compie atti del genere ha reciso o - facebook.com facebook GdS - Soulé punta l' #Inter, da due giorni in gruppo. La Roma con lui ha un altro passo x.com