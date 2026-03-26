roma primo pianoforte pubblico del i municipio

Martedì 31 marzo alle 11, nell’atrio di ingresso di Lungotevere Pierleoni a Roma, si terrà la presentazione del primo pianoforte pubblico del I Municipio. L’evento riguarda l’installazione di uno strumento musicale accessibile al pubblico nell’area del centro storico della città. La cerimonia si svolgerà in mattinata e prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

Roma, 26 ma. (Adnkronos) - Martedì 31 marzo alle 11, nell'atrio di ingresso di Lungotevere Pierleoni, sarà presentato il primo pianoforte pubblico del I Municipio Roma Centro. Si tratta di un pianoforte a coda C. Bechstein, costruito a Berlino nel 1895, sottoposto a un accurato restauro conservativo di tipo filologico che ne ha preservato integralmente le caratteristiche originarie, restituendo allo strumento le sue qualità acustiche e meccaniche e riportandolo a uno stato di eccellente funzionalità. Il pianoforte è stato concesso in comodato d'uso gratuito da un cittadino romano al Municipio, con l'obiettivo di valorizzarlo attraverso un progetto culturale aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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