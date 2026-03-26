Evan Ndicka, difensore ivoriano, ha attirato l'interesse del Besiktas, che sta seguendo da vicino la sua situazione in Roma. La notizia arriva dopo che il calciatore ha segnato un gol importante e ha avuto un ruolo di rilievo nella squadra. La società turca ha manifestato interesse per il centrale, valutando eventuali trattative di mercato.

Evan Ndicka si è preso la Roma e ha acceso i radar del mercato internazionale: il centrale ivoriano, trasformato in un’arma impropria da Gian Piero Gasperini, è finito nel mirino del Besiktas. Secondo quanto rivelato dal giornalista Maurizio Russo di calciomercato.it, il club di Istanbul ha inserito il difensore giallorosso in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione, avviando una ricerca serrata per un leader difensivo che vede in lizza anche Strahinja Pavlovic del Milan. La crescita esponenziale di Ndicka, diventato un pilastro della retroguardia capitolina, ne ha fatto un pezzo pregiato della vetrina europea, complicando i piani di permanenza a lungo termine a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Ndicka goleador e uomo mercato: il Besiktas piomba sul centrale

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