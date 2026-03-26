Roma il Pnrr apre le porte ai più deboli | una nuova casa per i fragili

A Roma è stato inaugurato il settimo immobile destinato all’accoglienza delle persone più fragili, realizzato dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute. L’apertura si inserisce nel quadro delle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede interventi dedicati a rafforzare il sostegno alle categorie più vulnerabili. La struttura si aggiunge alle altre già operative in città.

Roma, 26 marzo 2026 – Settimo immobile inaugurato a Roma dall’assessorato e il dipartimento alle Politiche Sociali e alla salute, destinato all’accoglienza delle persone più fragili. L’abitazione dedicata ai progetti di Stazione di posta e Dimissioni protette si trova nel Municipio III, in via Ottorino Gentiloni 313, ed è stata realizzata con fondi Pnrr. “Il finanziamento – spiega l’assessora Barbara Funari – ci ha permesso di riqualificare una porzione di immobile all’interno di un condominio che ha accolto i nuovi vicini di casa con spirito di solidarietà. La nuova struttura, che ospita 6 persone nell’ambito del progetto Stazione di Posta... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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