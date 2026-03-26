Si è appena conclusa l'edizione di Roma Diffusa a San Lorenzo, evento che ha coinvolto il quartiere con iniziative artistiche, culturali e di intrattenimento. Durante le giornate dell'evento, sono stati organizzati spettacoli, mostre e attività condivise tra cittadini e visitatori. La manifestazione ha portato in strada diverse installazioni e performance, attirando un pubblico vario e partecipativo.

Si è conclusa questa bella ed interessante edizione di Roma Diffusa a San Lorenzo che vibra di una vitalità elettrica che trasforma ogni vicolo in un manifesto di libertà espressiva dove il design e l’arte abbandonano i piedistalli per mescolarsi alla polvere delle officine e al respiro di un quartiere che non dorme mai celebrando la materia nuda e il lavoro manuale attraverso l’apertura di santuari privati solitamente inaccessibili in un’opera di rigenerazione collettiva che è stata resa possibile grazie al supporto fondamentale e alla visione di Soho House che ha creduto profondamente nel potenziale di questa manifestazione. Questo il racconto della passeggiata introduttiva organizzata per i giornalisti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Roma Diffusa a San Lorenzo: l’abbraccio creativo che risveglia l’anima del quartiere

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