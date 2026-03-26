Roma accoglie il Summit | 3 miliardi di formazione in gioco

Questa mattina si è aperta a Roma la terza edizione dell’Innovation Training Summit, ospitata presso l’Auditorium della Tecnica nell’Eur. L’evento si concentra sulla formazione, coinvolgendo startup e rappresentanti istituzionali, con un investimento complessivo di tre miliardi di euro destinato a programmi di formazione e innovazione. La manifestazione si svolge in un contesto che vede la capitale protagonista come centro di confronto e sviluppo nel settore.

La terza edizione dell’Innovation Training Summit ha preso il via questa mattina all’Auditorium della Tecnica nell’Eur, trasformando Roma in un punto di incontro unico tra formazione, startup e istituzioni. L’evento si svolge oggi, giovedì 26 marzo 2026, con due giornate piene di dibattiti dove si affronteranno temi caldi come l’intelligenza artificiale e la sostenibilità. Stefano Marchese, presidente di Ecosistema Formazione Italia, ha descritto questo raduno come la concretizzazione di un sogno nato per dare una “casa” fisica a un settore che vale tre miliardi di euro tramite i vari fondi. La presenza di alti funzionari come il ministro Adolfo Urso e il consigliere economico Renato Loiero conferma il peso istituzionale dato all’incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma accoglie il Summit: 3 miliardi di formazione in gioco Articoli correlati Olimpiadi, una Milano distratta accoglie Mattarella. Santanchè: “Incasseremo 5 miliardi in 3 anni”. Ma i costi stimati sono di 5,7 miliardiMentre Milano si ferma per Mattarella, Santanchè per i 5 miliardi di ritorno in tre anni dalle Olimpiadi. 300 miliardi in gioco: il tempo per la successione scadeIl trasferimento di oltre 300 miliardi di euro verso la prossima generazione rappresenta la sfida più grande per il private banking nel 2026.