Rivoluzione in centro | arriva il fotovoltaico

A Faenza, nel centro storico, è stato avviato un progetto che permette l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle case all’interno delle mura. La novità rappresenta una modifica alle norme precedenti, che fino a ora avevano impedito questa possibilità. La decisione segna un cambiamento nel modo in cui si affronta la produzione di energia solare nel cuore della città.

Faenza apre le porte al fotovoltaico nel cuore del centro storico e lo fa con una svolta che ha quasi dello storico, per far cadere i limiti che finora avevano frenato l’installazione dei pannelli sui tetti delle abitazioni dentro le mura. La nuova variante al Rue, in arrivo nel prossimo Consiglio comunale prima e dell’Unione poi, segna un cambio di passo sul fronte della transizione energetica. Dopo un primo allargamento nel 2022, che aveva portato dal 16% al 38% le coperture considerate idonee, ora si va oltre: non saranno più i singoli edifici a essere classificati, ma l’intero centro storico diventerà potenzialmente utilizzabile per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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