Rivolta per il XXV Aprile | la battaglia bipartisan per salvare il tempio dell' atletica di Milano

Mercoledì mattina si è svolta un'assemblea pubblica al centro sportivo XXV Aprile, situato nella zona QT8 di Milano, per affrontare il futuro della struttura. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse forze politiche e cittadini interessati alla sorte del complesso dedicato all’atletica. La discussione si è concentrata sulle possibili azioni per preservare il

Assemblea pubblica: politici e sportivi contro il piano che rischia di minare la pratica dell'atletica di base al centro sportivo di QT8 Assemblea pubblica, mercoledì mattina, al centro sportivo XXV Aprile, a Milano, in zona QT8, per discutere il futuro della struttura. Moltissime le critiche al progetto di riqualificazione della scuola di tennis Golarsa Academy, già operativa con la gestione dei campi da tennis, ma che vorrebbe allargare la pratica di questo e di altri sport a racchetta. Dall'altra parte il timore è che ciò accada a discapito dell'atletica leggera, di cui il XXV Aprile è da sempre il “tempio” cittadino. Sono passate appena due settimane dall'approvazione, in consiglio comunale, di un ordine del giorno per “blindare” la vocazione all'atletica della struttura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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