Ritiro Inter 2026 la preparazione estiva si sposta in Germania

La squadra di calcio ha annunciato che la preparazione estiva per la stagione 2026 si svolgerà in Germania. La decisione riguarda il ritiro pre-season e coinvolge il programma di allenamenti e incontri di allenamento. Questa modifica viene comunicata ufficialmente attraverso i canali della società e interessa le attività previste prima dell'inizio delle competizioni ufficiali.

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