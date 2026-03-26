Ritiro Inter 2026 la preparazione estiva si sposta in Germania

Da internews24.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio ha annunciato che la preparazione estiva per la stagione 2026 si svolgerà in Germania. La decisione riguarda il ritiro pre-season e coinvolge il programma di allenamenti e incontri di allenamento. Questa modifica viene comunicata ufficialmente attraverso i canali della società e interessa le attività previste prima dell'inizio delle competizioni ufficiali.

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