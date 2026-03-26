A Medesano, nella Villa Ramiola, si è svolto un concerto di Verdi in occasione del 101º compleanno di Rita Morini. L’evento ha visto la partecipazione di ospiti, familiari e musicisti, che hanno assistito alla celebrazione musicale nel pomeriggio di primavera.

A Medesano, la Villa Ramiola ha trasformato un pomeriggio di primavera in una celebrazione musicale. L’evento ha unito ospiti, familiari e musicisti per onorare il centounesimo compleanno di Rita Morini. I dati interni confermano la qualità del servizio: il questionario di soddisfazione ha assegnato alla struttura un punteggio di 3,40 su un massimo di 4. Questa valutazione positiva riflette l’impegno costante nel prendersi cura degli anziani della zona. La musica come collante sociale. Per rendere l’atmosfera festosa, la residenza ha ospitato trenta componenti della corale Valtaro e alcuni elementi del gruppo San Donnino di Fidenza. Il programma si è concentrato sull’opera di Giuseppe Verdi, offrendo melodie che risuonano con le tradizioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rita Morini compie 101 anni: concerto di Verdi a Medesano

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