Rischio valanghe scatta l’allerta in Toscana Ecco dove

In Toscana, nelle ultime ore, si è verificato un aumento della neve nelle zone delle Apuane e dell’Appennino, portando all’attivazione di un’allerta di codice giallo per il rischio valanghe. L’allerta rimane valida fino a nuovo avviso e riguarda le aree interessate dalle recenti precipitazioni nevose. La situazione è monitorata dalle autorità competenti per tutta la giornata.

Firenze, 26 marzo 2026 – Allerta di codice giallo per rischio valanghe valida per le prossime ore dopo le ultime nevicate che hanno interessato in particolare le Apuane e l'Appennino toscano. L'allerta è stata annunciata dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale in base alle informazioni del Servizio Meteomont dei Carabinieri Forestali. Si ipotizza una bassa probabilità di valanghe significative ma non si escludono, nell'area interessata, singoli eventi di portata ridotta difficilmente prevedibili. Nevicata marzolina in Mugello, auto bloccate: fino a 70 centimetri di coltre bianca Per la giornata di oggi era stata prevista l'allerta per neve, oltre che per il vento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischio valanghe, scatta l’allerta in Toscana. Ecco dove Articoli correlati L’Epifania porta la neve in Toscana: ecco dove e quando, scatta l’allerta giallaFirenze, 4 gennaio 2026 – L’Epifania in Toscana porta il maltempo con un brusco calo delle temperature. Leggi anche: Allerta neve a primavera, ecco dove: in Toscana l’inverno entra a gamba tesa. Rischio vento Una selezione di notizie su Rischio valanghe Temi più discussi: In montagna torna la neve e scatta l’allarme valanghe. Cinque feriti in due giorni; Pericolo raffiche di vento, scatta l'allerta in tutta la regione; Valanghe, l’anno nero: altri due morti in Alto Adige; Equinozio di Primavera sotto scacco: il 20 marzo scatta l’ora X, ma l’inverno tenta l’ultimo colpo di coda. Rischio valanghe, scatta l’allerta in Toscana. Ecco doveApuane e Appennino sorvegliati speciali. La protezione civile regionale ipotizza una bassa probabilità di valanghe significative ma non si escludono, nell'area interessata, singoli eventi di portata r ... lanazione.it Meteo, allerta valanghe e rischio frane sulla Valle d'AostaDopo le nevicate delle ultime ore, in Valle d'Aosta scatta l'allerta gialla per valanghe, con rischio più alto nella zona orientale a livello arancione. I territori comunali interessati sono quelli di ... aostaoggi.it METEO - Rischio valanghe in aumento - facebook.com facebook