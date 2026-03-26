Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre dava fuoco a rifiuti. L'episodio si è verificato nell'area nota come Terra dei Fuochi, dove le forze dell'ordine stanno intensificando i controlli per contrastare le attività illegali legate alla gestione dei rifiuti. L'arresto rientra in un'operazione mirata alla tutela ambientale.

Una persona è stata arrestata dai carabinieri nell'ambito della lotta per la sicurezza ambientale nella Terra dei Fuochi. Si tratta di un 44enne di Castel Volturno, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato perché ritenuto responsabile, insieme ad un 45enne nigeriano e ad una donna 41enne italiana, dell’incendio divampato l’altro giorno a Giugliano in via Vicinale Trenga. Ad inchiodare il 44enne le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L’uomo alimenta le fiamme gettandoci sopra i rifiuti. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri della Squadra Intervento operativo del 10° Reggimento Campania e sottoposto ai domiciliari: è ora in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Ripreso dalle telecamere ad incendiare rifiuti: arrestato 44enne

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