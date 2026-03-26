Ripreso dalle telecamere ad incendiare rifiuti | arrestato 44enne

Da casertanews.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre dava fuoco a rifiuti. L'episodio si è verificato nell'area nota come Terra dei Fuochi, dove le forze dell'ordine stanno intensificando i controlli per contrastare le attività illegali legate alla gestione dei rifiuti. L'arresto rientra in un'operazione mirata alla tutela ambientale.

Una persona è stata arrestata dai carabinieri nell'ambito della lotta per la sicurezza ambientale nella Terra dei Fuochi. Si tratta di un 44enne di Castel Volturno, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato perché ritenuto responsabile, insieme ad un 45enne nigeriano e ad una donna 41enne italiana, dell’incendio divampato l’altro giorno a Giugliano in via Vicinale Trenga. Ad inchiodare il 44enne le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L’uomo alimenta le fiamme gettandoci sopra i rifiuti. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri della Squadra Intervento operativo del 10° Reggimento Campania e sottoposto ai domiciliari: è ora in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

ripreso dalle telecamere ad incendiare rifiuti arrestato 44enne
© Casertanews.it - Ripreso dalle telecamere ad incendiare rifiuti: arrestato 44enne

Articoli correlati

Abbandona rifiuti davanti a un terreno per quattro volte in un mese: ripreso dalle telecamereUn uomo è stato ripreso a sversare rifiuti per quattro volte davanti a un fondo agricolo e i carabinieri lo denunciano.

Fa esplodere un ordigno davanti ad un negozio e fugge: uomo ripreso dalle telecamereUn ordigno è stato fatto esplodere - nella notte del 6 febbraio - davanti ad un'attività commerciale situata lungo la Strada Statale 88 a Fisciano.

Tutti gli aggiornamenti su Ripreso dalle telecamere ad incendiare...

Temi più discussi: Incendiato il portone della Polizia locale: gesto vandalico ripreso dalle telecamere; Londra, l'attacco alle ambulanze della comunità ebraica ripreso dalle telecamere di sorveglianza; Accuse di torture su un detenuto. Abbreviato per cinque agenti; Piana del Sole, il momento dell'esplosione ripreso dalla telecamera di sicurezza.

Londra, danno fuoco ad ambulanza: ripresi dalle telecamere(Adnkronos) - La polizia di Londra sta trattando come un crimine d'odio antisemita il rogo appiccato ad alcune ambulanze di un'organizzazione ebraica di volontari nella capitale britannica. L'incend ... msn.com

ripreso dalle telecamere adTravolto e ucciso a 35 anni dal treno ad alta velocità alla stazione di Milano Rogoredo: il dramma ripreso dalle telecamereUn uomo di circa 35 anni è morto dopo essere stato investito da un treno dell'Alta velocità nel pomeriggio alla stazione di ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.