È stata annunciata la ripresa della rassegna artistica Mappature, che quest’anno presenta tre mostre. La quarta edizione si svolge nelle navate dell’Ex Chiesa di San Lorenzo a Poppi. La location, un edificio storico, ospita le esposizioni e combina elementi architettonici e artistici, creando un contesto particolare per le opere in mostra.

La quarta edizione di Mappature – Geografie dell'arte contemporanea prende vita tra le navate dell'Ex Chiesa di San Lorenzo a Poppi, un luogo dove la memoria della pietra si fonde con la fragilità della carne. La rassegna propone quest'anno un dialogo serrato tra Laura Serafini e Linda Aquaro, due autrici che, pur appartenendo a generazioni e percorsi differenti, convergono verso un’unica, urgente necessità: indagare il corpo umano come superficie di senso e archivio vivente di storie e appartenenze. La mostra si sviluppa attorno al concetto di pelle intesa come frontiera e della traccia come segno indelebile lasciato dal tempo e dall'esperienza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Riparte la rassegna artistica Mappature con tre mostre in programma

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