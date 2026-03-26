Rinnovo McTominay | il Napoli accelera ecco cosa emerge dopo l’ultimo incontro

Il Napoli sta proseguendo le trattative per il rinnovo di contratto con Scott McTominay, con l’obiettivo di prolungare la collaborazione almeno fino al 2030. Dopo due incontri tra il club e l’entourage del calciatore, le conversazioni sembrano aver portato a risultati positivi, secondo quanto emerso dagli ultimi contatti. La situazione resta in evoluzione, ma l’accordo appare più vicino rispetto a qualche settimana fa.

Scott McTominay sembra essere sempre più vicino al rinnovo con il Napoli (almeno) fino al 2030. I colloqui tra il club e l’entourage dello scozzese hanno già prodotto due incontri e le sensazioni, dopo l’ultimo contatto, sembrerebbero positive. Il club partenopeo non ha nessuna intenzione di perderlo. McTominay intoccabile: il Napoli lo considera incedibile. Il centrocampista scozzese non è in discussione, nonostante gli interessamenti provenienti dall’Inghilterra. McTominay rappresenta una colonna portante del progetto azzurro, tanto da essere considerato simbolo della rinascita partenopea. In due stagioni ha già segnato oltre 20 gol, mantenendo un rendimento altissimo e una perfetta integrazione nei meccanismi tattici di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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