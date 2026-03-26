Rimborsopoli in Regione scagionato ex consigliere Polverino

Un procedimento giudiziario nei confronti di un ex consigliere regionale casertano si conclude con una sentenza di non luogo a procedere a causa della prescrizione. L’indagine riguardava i rimborsi spese a carico dei consiglieri regionali e coinvolgeva anche l’ex rappresentante dell’ente. La decisione è stata emessa al termine di un procedimento che si è concluso con questa pronuncia.

Sul politico casertano cala la prescrizione sui reati. Nessun condannato nel processo ai politici Oltre a Polverino, il tribunale di Napoli ha dichiarato la prescrizione anche per Sergio Nappi e Pietro Diodato. Assolti con formula piena Gennaro Salvatore, ex capogruppo di ‘Caldoro Presidente’, Ugo De Flavia, Massimo Ianniciello e Raffaele Sentiero. I fatti risalgono agli anni che vanno dal 2010 al 2012. Gli inquirenti avevano avanzato l’ipotesi di peculato sui fondi destinati per il funzionamento dei gruppi consiliari del consiglio regionale della Campania. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rimborsopoli in Regione, scagionato ex consigliere Polverino Articoli correlati Regione, colpito con un pugno il consigliere GrecoOrlandino Greco, secondo le prime ricostruzioni, stava partecipando a una manifestazione pubblica quando un uomo, suo conoscente, ha iniziato a... Regione Campania, chiesto l’arresto del consigliere ZanniniEletto alle ultime regionali con Forza Italia, il politico di Mondragone è indagato per corruzione e concussione.