Rimborso idrocarburi | agevolazioni sugli abbonamenti del tpl per i residenti a Misano Adriatico

Per l’annualità 2025-2026, la Regione Emilia-Romagna ha confermato la proroga delle agevolazioni sugli abbonamenti del trasporto pubblico per i residenti nei Comuni coinvolti nelle attività di estrazione di idrocarburi. La misura riguarda anche il Comune di Misano Adriatico, dove i residenti potranno usufruire di sconti sugli abbonamenti annuali. La decisione si applica senza modifiche rispetto all’ultima annualità.

Gli utenti residenti nel Comune di Misano Adriatico che, alla data di acquisto dell’abbonamento, non abbiano compiuto il 26° anno di età e che non beneficiano della misura “Salta su”, potranno godere di un’agevolazione tariffaria pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento annuale. Per tutti gli altri utenti, invece, il rimborso sarà pari al 60% del costo dell’abbonamento. Due le finestre temporali per richiedere il rimborso. Le istanze relative agli abbonamenti acquistati dal 1° agosto 2025 al 31 gennaio 2026 potranno essere presentate a partire da oggi fino al 30 aprile 2026. Per gli abbonamenti acquistati dal 1° febbraio 2026 al 31 luglio 2026 la richiesta di rimborso potrà essere presentata a partire dal 1° maggio 2026 fino al 31 agosto 2026. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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