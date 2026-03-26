Netflix ha pubblicato il trailer e il poster ufficiale di un nuovo film intitolato ‘Apex’. Nel cast figurano gli attori Charlie Teron e Taron Egerton. Il film è descritto come ad alta tensione e si basa su una produzione recente. La data di uscita e altri dettagli non sono ancora stati comunicati.

N etflix ha appena rilasciato il poster ufficiale e il trailer del film ad alta tensione con protagonisti Charlie Teron e Taron Egerton. Si prospetta un thriller adrenalinico e pieno di suspance. Scopriamo insieme i dettagli di trama di Apex, e quanto svelino le primissime immagini del teaser trailer ufficiale. Una nuova perla adrenalinica. La trama di Apex è molto Una donna distrutta dal dolore mette alla prova i propri limiti nella natura selvaggia dell’Australia, ma si ritrova improvvisamente intrappolata in un gioco mortale con un predatore spietato. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale del film, facendoci gustare la trama ad altissima tensione di questa incredibile sceneggiatura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rilasciato il trailer di ‘Apex’: il film ad alta tensione con Charlie Teron

Articoli correlati

Leggi anche: ‘The Drama’: rilasciato il trailer del film con Zendaya e Pattinson

‘Oceania’: rilasciato il poster e il trailer del nuovo film live-actionSiete pronti a salpare insieme alla coraggiosissima Oceania? Il film live-action del cartone Disney Pixar di successo sta per arrivare sul grande...

Tutto quello che riguarda Charlie Teron

Temi più discussi: Apex: il trailer e il poster del film Netflix con Charlize Theron e Taron Egerton; Apex Netflix trailer: Charlize Theron contro Taron Egerton; APEX è il nuovo film con Charlize Theron e Taron Egerton dal 24 aprile su Netflix; Apex il gioco del gatto e del topo | Netflix svela il nuovo trailer del thriller con Charlize Theron.

Rilasciato il trailer di ‘Apex’: il film ad alta tensione con Charlie TeronNetflix ha appena rilasciato il poster ufficiale e il trailer del film ad alta ... msn.com

Apex, un nuovo film con Charlize Theron su NetflixNetflix ha rilasciato il trailer di Apex , un nuovo film con protagonisti Charlize Theron , Taron Egerton ed Eric Bana, in arrivo il 24 aprile. sorrisi.com