Ogni giorno, in uffici, hotel, ristoranti e strutture sanitarie, si verifica un elevato livello di spreco di carta. Questa quantità di carta sprecata spesso supera di gran lunga le stime più conservative. Per ridurre questo problema, vengono adottati dispenser più efficienti e dal design studiato per limitare gli sprechi e proteggere l’ambiente.

Quanta carta viene sprecata ogni giorno in uffici, hotel, ristoranti e strutture sanitarie? La risposta, quasi sempre, “molto più di quanto si pensi”. Il gesto automatico di strappare più carta del necessario – al lavandino come al bagno – è uno di quei comportamenti talmente radicati da sembrare innocuo. Eppure, moltiplicato per decine o centinaia di persone al giorno, in migliaia di strutture, il suo impatto sull’ambiente e sui costi di gestione è tutt’altro che trascurabile. Secondo le stime del settore, nei contesti professionali ad alta affluenza una quota significativa di carta in rotolo e asciugamani viene consumata in eccesso rispetto al reale fabbisogno igienico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Riduciamo lo spreco di carta, i dispenser efficienti (e di design) che proteggono l’ambiente

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