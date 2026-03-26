ridere senza rinunciare alla tenerezza

Il 6 luglio si terrà a piazza del Duomo uno spettacolo con l’attore e comico Enrico Brignano, che presenterà

Non solo musica nell’estate pistoiese: il 6 luglio sul palco di piazza del Duomo salirà Enrico Brignano col suo spettacolo " Bello di mamma! ". Al centro dello show, scritto da Brignano insieme a Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti, c’è l’idea che in un mondo che cambia velocemente, pieno di contraddizioni e richieste continue, tutti prima o poi sentiamo il bisogno di tornare a quell’abbraccio che da bambini ci faceva sentire al sicuro. Da qui Brignano costruisce un’osservazione più ampia sul presente: un’epoca in cui notizie allarmanti, tecnologia onnipresente e ritmi accelerati convivono con la nostalgia di quando tutto sembrava più chiaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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