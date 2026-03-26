richiamo di sugo vegetale cereal terra dai supermercati per presenza di corpi estranei non consumatelo

Un richiamo di un sugo vegetale è stato annunciato in alcuni supermercati a causa della possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. Le autorità hanno diffuso l’avviso ai consumatori di non consumare il prodotto interessato, specificando che si tratta di un richiamo ufficiale. Il provvedimento riguarda un determinato marchio distribuito in diversi punti vendita.

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo del sugo vegetale del marchio Cereal Terra. Il lotto interessato dal provvedimento è il numero 14 01 28 con scadenza 14012028. La misura adottata è giustificata dalla possibile presenza di corpi estranei “inferiori ai 2 mm”, si legge nel comunicato. Il Ministero consiglia ai consumatori di non consumare il prodotto ed eventualmente di restituirlo presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto. Richiamo del sugo vegetale Cereal Terra Giovedì 26 marzo il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto del sugo vegetale del marchio Cereal Terra. Nello specifico si tratta della confezione in vaso di vetro del peso di 190 g con scadenza il 14 gennaio 2028. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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