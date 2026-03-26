Ribaltone Aprilia-Ducati ecco come le gomme hanno inciso Da Jerez cambia tutto?

Durante le ultime gare, le gomme hanno avuto un ruolo significativo nelle prestazioni delle moto, con differenze evidenti tra i vari circuiti. In particolare, le carcasse più rigide delle Michelin, impiegate in Thailandia e Brasile, sembrano aver penalizzato le Desmosedici, adattandosi meglio alle RS-GP. Ora si attendono novità da Jerez, dove potrebbe cambiare lo scenario.

Alla vigilia del terzo round MotoGP 2026 si accende il dibattito sulle ragioni di quello che appare come un vero ribaltamento dei valori in campo, sul piano tecnico e agonistico. Al centro della scena c’è la “questione gomme”. Dopo i problemi di usura registrati dalle coperture Michelin – soprattutto nella gara lunga in Thailandia – sia a livello di carcassa sia di mescola, la casa francese ha scelto a Goiânia una soluzione di base più conservativa per il posteriore, introducendo gomme adatte a temperature estive. Si tratta delle mescole già utilizzate lo scorso anno allo Spielberg, quindi carcasse rinforzate e non standard. In aggiunta, è stata portata anche la carcassa asimmetrica super-rinforzata, già impiegata al Chang International Circuit di Buriram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ribaltone Aprilia-Ducati, ecco come le gomme hanno inciso. Da Jerez cambia tutto? Articoli correlati Ducati pronta a rilasciare aggiornamenti aero dopo Jerez per recuperare vantaggio su Aprilia.Ducati pronta a rilasciare aggiornamenti aero dopo Jerez per recuperare vantaggio su Aprilia. Leggi anche: Il grande valzer della MotoGP: da Bagnaia in Aprilia ad Acosta in Ducati. Ecco i trasferimenti