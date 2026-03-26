Restyling del Caffè Contarena | presto la riapertura firmata Signorvino

Sono iniziati i lavori di rinnovamento all’interno del Caffè Contarena, storico locale nel centro di Udine. La riapertura è prevista a breve e sarà gestita da Signorvino. La modifica prevede interventi sugli interni del locale, senza modificare la struttura esterna. La nuova gestione si occuperà dell’attività, con una proposta rinnovata di offerta e servizio.

Sono ufficialmente iniziati i lavori di restyling interno dello storico Caffè Contarena, locale simbolo del centro di Udine, che si prepara a riaprire con una nuova gestione targata Signorvino. Dopo l’affidamento del servizio al Gruppo Calzedonia, proprietario del marchio, e una volta ottenuto l’avallo della soprintendenza sul progetto di ammodernamento degli spazi, il cantiere è ora partito. L’intervento dovrebbe concludersi entro giugno. A seguire partiranno le procedure di allestimento che porteranno all’apertura ufficiale. Il progetto riguarda i locali al piano terra e al piano interrato di Palazzo D’Aronco dove ha sede il Contarena, e punta a restituire nuova vita a uno spazio di grande valore storico e identitario per la città. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Restyling del Caffè Contarena: presto la riapertura firmata Signorvino Articoli correlati Leggi anche: Udine, il Caffè Contarena riaccende i motori: a breve l'apertura Leggi anche: Restyling sul Corso: le Luci d'Artista si spengono e i lavori riprendono, la data della riapertura del cantiere Approfondimenti e contenuti su Restyling del Caffè Contarena presto la... Temi più discussi: Al via i lavori di restyling dello storico Caffè Contarena: presto la riapertura firmata Signorvino; Udine, il Caffè Contarena riaccende i motori: a breve l'apertura; Il restyling del Contarena in centro a Udine: partiti i lavori in vista della riapertura; Udine: partito il restyling del Contarena. Via ai lavori di restyling: conto alla rovescia per la riapertura dello storico Caffè ContarenaUDINE - Sono ufficialmente iniziati i lavori di restyling interno dello storico Caffè Contarena, locale simbolo del centro di Udine, che si prepara a riaprire con una nuova gestione targata Signorvino ... nordest24.it Udine, il Caffè Contarena riaccende i motori: a breve l'aperturaVia al cantiere nello storico locale di Palazzo D’Aronco. Il progetto, approvato dalla Soprintendenza, punta a coniugare il fascino dell’art nouveau con la modernità. Riapertura prevista entro l’estat ... udinetoday.it Udine ritrova uno dei suoi simboli! Sono partiti i lavori per il restyling dello storico Caffè Contarena, pronto a rinascere con la firma di Signorvino Un mix tra storia, eleganza e innovazione che riporterà vita nel cuore della città Scopri tutti i dettagli sull - facebook.com facebook