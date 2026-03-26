Responsabilità o immobilismo | il monito di Luca De Lio

Luca De Lio ha lanciato un monito riguardo alla responsabilità e all'immobilismo, sottolineando come l’atteggiamento di attesa senza interventi concreti possa rappresentare un rischio reale. In un momento storico in cui molti ritengono il futuro garantito, l’avvocato ha evidenziato la necessità di azioni tempestive per evitare conseguenze negative.

In un’epoca in cui molti considerano il futuro un diritto acquisito, Luca De Lio avverte: aspettare senza agire è un rischio concreto. «Il futuro non arriva per grazia ricevuta», sottolinea, «si costruisce con le azioni e le scelte di oggi». Secondo De Lio, desiderare risultati senza impegnarsi mina il legame tra sogno e azione. I diritti conquistati hanno valore, ma chi si limita a usufruirne senza dare nulla in cambio indebolisce la propria capacità di incidere sul mondo e di contribuire attivamente alla società. Il patriottismo sembra in declino. Non come ideologia politica, ma come impegno concreto verso la comunità e il Paese. L’assenza di questo senso di responsabilità personale riduce la forza del cambiamento e limita la possibilità di costruire un futuro stabile e sicuro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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