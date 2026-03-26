Sette calciatori del Napoli sono in corsa per ottenere un posto in nazionale e partecipare al prossimo Mondiale. La squadra partenopea interrompe temporaneamente le proprie attività, lasciando spazio alle convocazioni e alle qualificazioni dei giocatori. La loro presenza in nazionale rappresenta un momento importante per le future competizioni internazionali. La squadra si ferma per una notte, ma la preparazione prosegue senza sosta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La corsa del Napoli si ferma per una notte, ma solo momentaneamente. Come racconta Repubblica Napoli, i riflettori si spostano sugli impegni internazionali, con sette azzurri protagonisti negli spareggi per il Mondiale. Il pensiero al Milan e alla corsa scudetto può attendere: oggi è il giorno delle Nazionali. Repubblica Napoli sottolinea come gli uomini di Conte siano chiamati a una sfida decisiva per conquistare il pass verso il Mondiale che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. ITALIA, SFIDA DECISIVA Grande attenzione su Bergamo, dove l’Italia di Gattuso affronta l’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, 7 giocatori a caccia del Mondiale”

Articoli correlati

Leggi anche: Repubblica: “Il Napoli va a caccia del riscatto. Un solo cambio con la Fiorentina”

Nazionale, i convocati di Gattuso per la missione Mondiale: ci sono tre giocatori del NapoliIl ct Gattuso ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per i playoff per l’accesso ai Mondiali, che vedrà l’Italia impegnata prima contro...

PALLONE D’ORO DEI BAMBINI 3.0 - OTTAVI DI FINALE

Tutto quello che riguarda Repubblica Napoli 7 giocatori a caccia...

Discussioni sull' argomento Massimo Mauro: il Como senza italiani e il rigorino alla Juve dei nostri tempi; Sassuolo, focolaio di pertosse alla vigilia della sfida alla Juventus. Ma la gara non è a rischio; Guerri show, scacco alla crisi: a valanga su Varese (104-75), c’è uno spiraglio per i playoff; Conte, lo psicologo dello scudetto niente stress e pressione sull’Inter.

la Repubblica. . Un piccolo inconveniente tecnico durante le dichiarazioni congiunte tra il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, in visita ad Algeri. All'inizio dell'incontro il traduttore italiano è apparso i - facebook.com facebook

Meloni e il sacrificio della Pitonessa - la Repubblica x.com