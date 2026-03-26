Il proprietario di un noto club calcistico ha commentato la promozione della squadra in serie B, sottolineando come lo spritz del giovedì e i giovani cresciuti nella zona rappresentino elementi distintivi della città. Ha evidenziato inoltre che circa 4.000 ragazzi della provincia sono coinvolti nel calcio locale, definendo il movimento come un esempio di calcio sociale. La squadra si apre così a un pubblico più ampio, con un occhio di riguardo alla crescita dei giovani.

Un vincente di natura come Renzo Rosso ha appena aggiunto una perla alla sua collana di successi e ne rincorre tanti altri. Il proprietario del Vicenza, re della moda, sta ancora festeggiando la promozione in B ottenuta con un anticipo record, spera nel bis del Milan e stasera spingerà l’Italia alla qualificazione per il Mondiale. Con una punta critica. Crede nel suo amico Gattuso? “Ho grande stima e simpatia in lui, spero che riesca a mettere insieme una squadra all’altezza. Ci sono troppi stranieri, non si conoscono i nomi dei giocatori, dove sono l’interesse nazionale, l’orgoglio e l’amore? Quindi speriamo di andare al Mondiale, ma facciamo mea culpa”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Renzo Rosso: "Lo spritz del giovedì e i giovani cresciuti qui. Il mio Vicenza in B si apre al mondo"

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