Mercoledì 25 marzo, intorno alle 13:30, un uomo senza vestiti ha corso lungo via dei Mille e viale Umberto I a Reggio Emilia. Dopo aver raggiunto una vettura in transito, si è sdraiato sopra l'auto. La polizia è intervenuta per bloccarlo e ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Un video riprende i momenti dell'intervento.

Intorno alle 13:30 di mercoledì 25 marzo, tra via dei Mille e viale Umberto I, un uomo di origine straniera si è spogliato completamente in pubblico, iniziando a correre nudo e scalzo lungo la strada Un uomo di origine straniera, completamente nudo, ha seminato il panico tra automobilisti e p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Reggio Emilia, uomo nudo corre in strada e si sdraia su auto in transito, bloccato da polizia e sottoposto a Tso – VIDEO

Articoli correlati

Uomo nudo corre in strada e si sdraia sulle auto in transito: caos in strada a Reggio Emilia, il videoLa singolare scena nella zona ospedaliera dove i passanti si sono trovati davanti all'uomo completamente nudo che ha iniziato a salire sulle auto in...

Corre nudo per strada e sale sulle auto danneggiandole: fermato dalla polizia locale e sottoposto a Tso a Reggio EmiliaUn uomo completamente nudo si è messo a correre in circonvallazione a Reggio Emilia, salendo sulle auto in transito e danneggiando il lunotto di...

Contenuti utili per approfondire Reggio Emilia

Temi più discussi: Reggio Emilia, il video dell'uomo nudo che corre in strada e sale sulle auto: portato in ospedale; Uomo Nudo Corre per le Strade di Reggio Emilia: Bloccato dalla Polizia dopo Aver Danneggiato Auto; Reggio Emilia, nudo per strada fa jogging e sale sui tetti delle auto: fermato; Scene surreali in circonvallazione a Reggio Emilia: uomo nudo tra le auto in corsa.

Uomo nudo sale sulle auto, il video fa il giro del webE’ successo a Reggio Emilia, lungo la circonvallazione. Diversi automobilisti e passanti hanno filmato la surreale scena, quasi non credendo ai loro occhi. L’uomo è stato bloccato dalla polizia ... msn.com

Corre nudo per strada, sale sulle auto e le danneggia: pomeriggio di follia a Reggio EmiliaL'episodio è avvenuto in circonvallazione tra viale Piave e piazzale Tricolore. L'uomo è stato bloccato in viale Umberto I ... gazzettadiparma.it

Reggio Emilia, fa jogging nudo e sale sulle auto: fermato #uomonudo x.com

Momenti decisamente fuori dall’ordinario a Reggio Emilia - facebook.com facebook