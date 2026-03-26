reggio emilia operazione antidroga grazie a un pacco sospetto

A Reggio Emilia, i carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato due uomini dopo aver sequestrato un ingente quantitativo di materiale proveniente da un pacco sospetto. L’operazione si è svolta nel corso di un’indagine antidroga iniziata in seguito a un controllo su un pacco consegnato in città. Le forze dell’ordine hanno condotto l’intervento congiuntamente, portando all’arresto e al sequestro.

Reggio Emilia, 26 marzo 2026 – Un’indagine antidroga, condotta dai carabinieri del nucleo operativo reggiano,ha portato all’arresto di due uomini e al sequestro di un ingente quantitativo di materiale. Tutto è nato dal monitoraggio di una spedizione sospetta in un centro servizi cittadino, che si è sviluppata in due fasi distinte: una prima con il sequestro del pacco contenente droga e l’arresto di colui che è andato a ritirarla, mentre la seconda ha riguardato la perquisizione in un’abitazione del presunto destinatario, che ha portato al sequestro di un vero e proprio deposito di hashish, marijuana e derivati del Thc pronti per essere immessi sul mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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