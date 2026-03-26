A Reggio Emilia, un uomo completamente nudo ha corso in strada, salendo sui veicoli in transito e rompendo i vetri di alcune auto. Una donna alla guida ha riferito di essere stata spaventata dall'episodio, che si è verificato sulla circonvallazione cittadina. La polizia è intervenuta per i rilievi e per gestire la situazione.

Scene surreali e sconcertanti da Reggio Emilia: un uomo completamente nudo si è messo a correre in circonvallazione, salendo sulle auto in transito e danneggiando il lunotto di alcune di queste. Il fattaccio è accaduto mercoledì poco dopo le 13 e il video dell'uomo, un immigrato, è diventato nel giro di pochi minuti virale sui social, generando decine e decine di commenti scandalizzati. Il giovane è sbucato dalla stazione centrale senza vestiti e scalzo. Quindi ha attraversato l'incrocio tra viale Piave e piazzale Tricolore, tra gli sguardi increduli di passanti e automobilisti. Diversi hanno filmato la scena. Il protagonista di questa bizzarra, scandalosa sessione di jogging si è diretto poi verso viale Umberto I dove è stato bloccato dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Reggio Emilia, l'immigrato nudo in strada: come terrorizza la donna al volante

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