Reggio | 12 anni di occupazione abusiva un cittadino senza

A Reggio Calabria, un cittadino vive da più di dodici anni in condizioni di occupazione abusiva di un alloggio pubblico. La sua presenza nell’immobile si protrae senza autorizzazione da parte delle autorità, generando una situazione che si è protratta per oltre un decennio. La vicenda riguarda esclusivamente la permanenza dell’individuo nell’alloggio, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche legali o sulle parti coinvolte.

Reggio Calabria è al centro di una vicenda che trascina da oltre un decennio, dove un cittadino si trova costretto a vivere come ospite in case altrui a causa dell'occupazione abusiva di un alloggio popolare. Salvatore D’Amico, presidente dell'Enov, denuncia l'inazione delle istituzioni locali e la gestione opaca del patrimonio edilizio comunale. La situazione vede un nucleo familiare già titolare di un'altra abitazione pubblica che occupa illegalmente un secondo immobile, senza pagare utenze o . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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