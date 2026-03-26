Referendum sulla giustizia soddisfazione per la sezione messinese dell' associazione nazionale magistrati

La sezione messinese dell’associazione nazionale magistrati ha espresso soddisfazione per l’andamento della campagna referendaria sulla giustizia. La dichiarazione è stata resa prima della chiusura delle urne e riguarda l’impegno durante la fase di raccolta delle preferenze. L’associazione ha commentato positivamente i risultati parziali e il coinvolgimento dei membri nel processo.

La sezione messinese dell’assocazione nazionale magistrati esprime viva soddisfazione per l’andamento della campagna prima ancora che per l’esito del voto, che accoglie con grande favore. Le dinamiche che si sono sviluppate in questi ultimi mesi hanno rappresentato una formidabile occasione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Referendum sulla giustizia, soddisfazione per la sezione messinese dell'associazione nazionale magistrati Articoli correlati Referendum, il ‘grazie’ della giunta toscana dell’Associazione nazionale magistratiSiena, 23 marzo 2026 – «A campagna referendaria conclusa e a dati ormai acquisiti, la sezione toscana dell'Anm desidera esprimere alcune osservazioni. Cesare Parodi si dimette dalla presidenza dell’Associazione nazionale magistrati prima dello spoglio per referendum: "Motivi personali"Una decisione caratterizzata da una tempistica alquanto singolare ma che si ritroverebbe con la difficoltà legata al doppio incarico, tra la guida... Referendum sulla giustizia: le ragioni del si e del no a confronto Approfondimenti e contenuti su Referendum sulla giustizia... Temi più discussi: Referendum Costituzionale: Rossano Rossi (Cgil Toscana); esprimiamo soddisfazione per l’esito del referendum sulla giustizia, che vede la nostra regione ai vertici per affluenza e preferenze per il No; Referendum sulla giustizia, la soddisfazione del Pd astigiano: Lo schiaffo arriva dai giovani; Referendum giustizia, il No vince ma divide. Centrodestra soddisfatto a Sondrio; Referendum sulla Giustizia: vince il ‘NO’. Bologna e provincia il traino della vittoria. Referendum giustizia, il Comitato per il no e il Pd: Vittoria anche a Grosseto, successo decisivo per l’ItaliaIl comitato per il No e il Pd di Grosseto commentano il risultato del refenredum sulla riforma della giustizia. grossetonotizie.com Il No vince il Referendum sulla Giustizia: Da Roma a Milano, la risposta dopo le urne e la geografia del risultatoIl No vince il referendum sulla giustizia. Dalle urne alle piazze, cittadini mobilitati e clima politico in fermento. mam-e.it Anche in Forza Italia, dopo il referendum sulla giustizia cavalcato in memoria di Silvio Berlusconi, è aperta la resa dei conti. L'articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook I No della Gen Z al referendum non sono del campo largo. Parlano Pagnoncelli e Rosina. Di @GianlucaDeRosaS x.com