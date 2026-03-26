Referendum sulla giustizia Bonforte | I giovani difendono la Costituzione e indicano la strada

Un referendum sulla giustizia ha attirato l’attenzione pubblica e politica. Un rappresentante ha dichiarato che i giovani difendono la Costituzione e indicano la strada. La vittoria del No al voto ha un rilievo politico evidente per il Governo. La consultazione ha coinvolto cittadini e ha acceso un dibattito sulla riforma giudiziaria.

L'analisi della segretaria cittadina del Partito Democratico: "I dati parlano in modo evidente: nella fascia tra i 18 e i 34 anni il No ha raggiunto circa il 61%, contro il 38,9% del Sì" "La vittoria del No al referendum sulla giustizia assume un chiaro significato politico per il Governo. Non è una forzatura affermare che il risultato abbia un valore che va oltre il merito tecnico del quesito, soprattutto nel momento in cui la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha scelto di esporsi in prima persona nella campagna per il Sì, legando di fatto l’esito del voto alla propria figura e cercando di orientarel’opinione pubblica". A pesare è stata anche la scarsa attenzione nei confronti delle richieste avanzate da tanti giovani, che da mesi chiedevano la possibilità di votare da fuori sede. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Referendum sulla giustizia, Bonforte: "I giovani difendono la Costituzione e indicano la strada" Articoli correlati Referendum sulla giustizia, il M5S organizza un incontro pubblico: “La Costituzione non va sacrificata”Durante l’evento, promosso anche da Agende Rosse e Antimafia Duemila, interverranno gli avvocati Fabio Repici e Domenico Morace “Cosa cambierebbe... Referendum costituzionale sulla giustizia: a Vieste l’incontro “Difendere la Costituzione – Le ragioni del NO”Referendum costituzionale sulla giustizia: a Vieste l’incontro “Difendere la Costituzione – Le ragioni del NO” promosso dalla consigliera regionale... Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia Altri aggiornamenti su Referendum sulla giustizia Bonforte I... Discussioni sull' argomento Referendum giustizia, Bonforte: I giovani difendono la Costituzione e indicano la strada; Referendum, Irto: ‘Ribaltati i pronostici, è stata una vittoria straordinaria’. Referendum, Bonforte (Pd): ‘I giovani difendono la Costituzione e indicano la strada’Nella fascia tra i 18 e i 34 anni il NO ha raggiunto circa il 61%, contro il 38,9% del SÌ. I giovani hanno scelto di votare e hanno fatto la differenza così la segretaria cittadina ... citynow.it Referendum sulla Giustizia: vittoria del No, affluenza vicina al 60%Il lieve vantaggio del No secondo i primi exit poll, ma con un distacco non molto ampio, nel referendum sulla Giustizia è diventato una vittoria già un'ora dopo la chiusura dei seggi. Giorgia Meloni: ... vanityfair.it I No Kings dopo il referendum: «Primarie Non ci interessa parlare di leader» Presentata la manifestazione nazionale di sabato 28 marzo: «Saremo centinaia di migliaia, contro guerre e sovranismo». Gli organizzatori: «Non accettiamo provocazioni» @amico x.com Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo segna un passaggio politico rilevante in Italia, con effetti immediati sulla stabilità del governo e sull’equilibrio tra maggioranza e opposizione. Le dimissioni di figure chiave e le tensioni interne indicano una fase n - facebook.com facebook