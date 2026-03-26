Referendum la festa sguaiata dei signori del No | insulti ai giovani pro-riforma e a Gaia Tortora

Negli ultimi giorni si sono svolti eventi legati a un referendum che ha visto protagonisti i sostenitori del No, spesso coinvolti in insulti rivolti ai giovani favorevoli alla riforma e a una giornalista coinvolta nella campagna. Le manifestazioni e le discussioni pubbliche si sono concentrate su atteggiamenti e scontri verbali, con molte dichiarazioni che hanno alimentato polemiche e tensioni tra le parti coinvolte.

Sono i giorni della grande festa dei Signori del No, che poi è tutto un congratularsi reciproco sugli stessi giornali e uno strizzarsi l’occhio vicendevole negli stessi talk show, tutto prevedibile e perfino una non-notizia: sono i vincitori del gran gioco democratico. Solo che, e capiamo che la scarsa abitudine non aiuta, bisogna pure saper vincere. Non contenere il senso di vittoria, per carità, ma nemmeno fonderlo indissolubilmente col proprio Ego fino a fare del resto del mondo un’appendice trascurabile. Il gioco è democratico se e solo se è rispetto della minoranza, soprattutto se è diffusa nell’ordine dei tredici milioncini (siamo a Karl Popper, che non risulta ancora annoverato nel giro meloniano). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, la festa sguaiata dei signori del No: insulti ai giovani pro-riforma e a Gaia Tortora Articoli correlati Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi”Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Di Matteo? Ecco chi mi ricorda". La lezione di Gaia Tortora a 20 giorni dal referendumLa figlia di Enzo Tortora, schierata per il “sì” al referendum, ha stigmatizzato le parole del magistrato riconducendole a quelle di chi accusò suo... Contenuti e approfondimenti su Gaia Tortora Temi più discussi: Gaia Tortora, il fronte del No tocca il fondo: Giù la testa e suca | Libero Quotidiano.it; Gaia Tortora, perfetto. Buon divertimento: il video che smaschera le toghe rosse | Libero Quotidiano.it; Propaganda Live, Diego Bianchi in delirio per le toghe rosse: lo show su La7; Sinistra in preda al delirio: Una vittoria paragonabile a quella dei partigiani | Libero Quotidiano.it. Di Matteo? Ecco chi mi ricorda. La lezione di Gaia Tortora a 20 giorni dal referendumLa figlia di Enzo Tortora, schierata per il sì al referendum, ha stigmatizzato le parole del magistrato riconducendole a quelle di chi accusò suo padre ... ilgiornale.it La lezione di Gaia Tortora a Di MatteoNon perdono chi ha perseguitato mio padre. Gaia Tortora in un post su X attacca il magistrato che ripete il teorema Gratteri su mafiosi e massoni che voteranno Sì al referendum: Di Matteo mi ricord ... ilgiornale.it Referendum, Gaia Tortora non la prende bene. Ridotta a insultare Marco Travaglio! L’astio sta consumando questa donna. - facebook.com facebook Solidarietà a Gaia Tortora e a chi difende le proprie idee con rispetto e coraggio. In queste settimane si è scesi troppo in basso, si torni alla civiltà. x.com