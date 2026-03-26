Referendum giustizia Meloni la spara | Se vince il NO stupratori pedofili e spacciatori verranno rimessi in libertà - VIDEO

Il dibattito sul referendum sulla giustizia si è acceso con dichiarazioni forti da parte di alcuni esponenti politici. In un video diffuso, si afferma che, in caso di vittoria del NO, criminali come stupratori, pedofili e spacciatori potrebbero essere rimessi in libertà, creando preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. La discussione coinvolge anche temi relativi all’immigrazione illegale e alla gestione della giustizia.

La premier Meloni la spara e durante un comizio asserisce che "se vince il NO stupratori, pedofili e spacciatori verranno rimessi in libertà". "La riforma non serve a me, serve ai cittadini, a tutti i cittadini, anche a quelli che non mi votano, anche a quelli che mi detestano, e se non passa stavolta molto probabilmente noi non avremo un'altra occasione. E allora ci ritroveremo correnti ancora più potenti, magistrati ancora più negligenti che fanno carriera, decisioni ancora più surreali sulla pelle dei cittadini che incideranno sulla vostra vita ogni giorno. Immigrati illegali, stupratori, pedofili, spacciatori rimessi in libertà che mettono a repentaglio la vostra sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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