Dopo la vittoria del No al referendum, il leghista Attilio Fontana ha dichiarato che l’autonomia non è sufficiente e ha ribadito la necessità di un percorso di federalismo. La vittoria referendaria è stata commentata da vari esponenti politici, con alcuni che hanno espresso soddisfazione e altri che hanno chiesto nuove soluzioni. La discussione sulla riforma dello Stato continua a essere al centro del dibattito pubblico.

Gasparri: “Dimissioni Santanché? Se le chiede la premier è atto dovuto” “Il giudizio di merito viene dopo. Se il presidente del Consiglio ti chiede di dimetterti, lo fai“. Lo afferma, in un’intervista a Il Resto del Carlino, Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, commentando le dimissione della ministra Santanché. “Daniela – aggiunge – avrà tutto il tempo per dimostrare le proprie ragioni. Intanto c’era una gerarchia da rispettare. Un dibattito sulla fiducia sarebbe stato paradossale. Ha fatto bene a cedere: anche se si ritiene che non sia giusto, di fronte a un pronunciamento così elevato non si può che prenderne atto e rispettarlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum e vittoria del No, il leghista Attilio Fontana rilancia: “L’Autonomia non basta, serve il federalismo”

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