Referendum Anpi Messina | Risultato eccellente difesa concreta della Costituzione

L’Associazione partigiani ha commentato i risultati del referendum che si è svolto tra il 22 e il 23 marzo, definendoli “eccellenti” e sottolineando l’importanza di attuare concretamente gli articoli della Costituzione. La nota diffusa il 26 marzo evidenzia la soddisfazione per l’esito della consultazione e invita a rafforzare la difesa dei principi costituzionali attraverso azioni concrete.

L'analisi del Comitato provinciale dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia su affluenza e risultati. Appello su giustizia, stabilizzazione di 1.800 addetti e ruolo decisivo delle nuove generazioni nella partecipazione democratica Per l’Anpi si tratta di un risultato che “smentisce clamorosamente luoghi comuni e disprezzo verso le genti meridionali”, sottolineando il contributo arrivato dal territorio alla difesa della Carta costituzionale. Un legame che viene richiamato anche sul piano storico, evidenziando il ruolo di siciliani e meridionali nella costruzione della Costituzione durante la stagione della Liberazione. Accanto alla soddisfazione per l’esito del voto, l’Anpi evidenzia alcune criticità ancora aperte, a partire dal funzionamento del sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Referendum, Anpi Messina: “Risultato eccellente, difesa concreta della Costituzione” Articoli correlati Nasce ad Ariano la nuova Sezione ANPI: memoria, resistenza e difesa della CostituzioneCosì dal documento politico: “La nuova Sezione nasce in un periodo storico di allarme democratico, nazionale e mondiale. Leggi anche: Referendum, Pagliarulo (Anpi): votiamo "no" per difendere Costituzione