Recale Mingione bacchetta Porfidia | Uso improprio del potere del sindaco

A Recale si protrae lo scontro tra il sindaco e il presidente del consiglio comunale riguardo alla doppia convocazione dell’assemblea consiliare per l’approvazione di una variazione di bilancio. Il presidente del consiglio ha criticato il comportamento del primo cittadino, sostenendo che ci sarebbe stato un uso improprio del potere da parte del sindaco. La questione ha attirato l’attenzione sulla gestione delle riunioni di consiglio comunale nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Non si placa a Recale lo scontro istituzionale tra il sindaco Raffaele Porfidia e il presidente del consiglio comunale Bruno Mingione sulla doppia convocazione dell’assemblea consiliare per l’approvazione di una variazione di bilancio. Mingione si è trovato costretto a chiedere un parere di legittimità alla Prefettura e, nel frattempo, ha diffidato il sindaco a procedere all’annullamento in autotutela degli atti adottati. Al centro della vicenda le modalità di convocazione della seduta. Dalle comunicazioni ufficiali emerge con chiarezza che il presidente abbia avviato la procedura di convocazioni, non trovandosi, contrariamente a quanto ha asserito Porfidia, in una posizione di impedimento o di assenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Recale, Mingione bacchetta Porfidia: “Uso improprio del potere del sindaco” Articoli correlati Uso improprio del permesso disabili, la Municipale "pizzica" una 62enne mentre utilizza il pass della madreNella giornata di giovedì (15 gennaio) gli agenti della Polizia locale di Ravenna hanno svolto una serie di attività finalizzate alla verifica del... L’allarme dal Tar di Lecce: scuola tra i comparti con più contenziosi, ricorsi per ottemperanza in crescita del 30%. Il presidente: “Uso improprio dell’intelligenza artificiale negli atti difensivi”La relazione presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR Lecce registra per il 2025 un calo complessivo di 297 ricorsi,...