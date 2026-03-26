Ranzanico chiuso per 5 giorni il bar dell’accoltellamento

Il bar di Ranzanico è stato chiuso per cinque giorni dalla Questura dopo una rissa avvenuta il 1° marzo, durante la quale è stato coinvolto un accoltellamento. La polizia ha effettuato controlli e ha arrestato una persona con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono ancora in corso e si stanno analizzando eventuali collegamenti con attività di spaccio di droga.

I CONTROLLI. Provvedimento della Questura dopo la violenta rissa del 1° marzo: un arresto anche per tentato omicidio e indagini sullo sfondo dello spaccio. La Polizia di Stato di Bergamo ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar di Ranzanico, teatro dei fatti collegati al grave episodio di violenza avvenuto lo scorso 1° marzo. Il provvedimento, adottato dalla Questura nella giornata del 24 marzo ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, arriva al termine di un’articolata attività istruttoria condotta dalla divisione amministrativa. All’origine della decisione, la violenta lite tra quattro uomini sfociata in una rissa e culminata con un arresto per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ranzanico, chiuso per 5 giorni il bar dell’accoltellamento Articoli correlati Fu teatro di un tentato omicidio: chiuso per 5 giorni un bar di RanzanicoNella giornata del 24 marzo, la Questura ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar di Ranzanico, ai sensi dell’art. Pomigliano, spari nel bar: due feriti tra cui un bambino. Bar chiuso per 15 giorniPOMIGLIANO D’ARCO, 3 Febbraio 2026 – Quindici giorni di chiusura per l’attività commerciale di Pomigliano d’Arco (Napoli) dove, lo scorso 24... Aggiornamenti e notizie su Ranzanico chiuso per 5 giorni il bar... Discussioni sull' argomento Accoltellamento Ranzanico, disposta la chiusura per 5 giorni del bar dove è avvenuta la rissa; Antenna 2 Tg 25 03 2026. Ranzanico, chiuso per 5 giorni il bar dell’accoltellamentoProvvedimento della Questura dopo la violenta rissa del 1° marzo: un arresto anche per tentato omicidio e indagini sullo sfondo dello spaccio. ecodibergamo.it Fu teatro di un tentato omicidio: chiuso per 5 giorni un bar di RanzanicoI responsabili erano stati notati all'interno del locale e poi avevano dato vita a una violenta rissa nelle immediate vicinanze ... bergamonews.it Associazione Arte in Valle | Ranzanico - facebook.com facebook