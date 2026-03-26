ranking mondiale degli atenei unibo prima in italia in 16 ambiti

Secondo le ultime classifiche mondiali degli atenei, l’Università di Bologna si distingue come il miglior ateneo in Italia in sedici diverse discipline. Nella lista dei cinquanta migliori al mondo, i dipartimenti di questa università sono presenti nove volte. La graduatoria valuta vari criteri di qualità accademica, influenzando il posizionamento delle università a livello internazionale.

L’ Università di Bologna è ancora il miglior ateneo in Italia in sedici discipline, lista che vede i suoi dipartimenti comparire nove volte fra i cinquanta migliori atenei del mondo. A certificarlo è la nuova edizione del QS World University Rankings by Subject, la classifica britannica che valuta il posizionamento degli atenei nelle singole discipline accademiche sulla base di indicatori quali le citazioni delle ricerche e le pubblicazioni con co-autori internazionali. L’Alma Mater è presente in classifica con cinquanta materie (nel 2025 erano 47), "a dimostrazione della propria ampia caratterizzazione multidisciplinare, e dell’alta qualità della didattica e della ricerca in tutti i settori", rivendicano dal rettorato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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