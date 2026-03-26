Sono state aperte le iscrizioni per il Rally di Modena, che si terrà il 25 e 26 aprile. La gara si svolgerà in diverse strade e percorsi della zona, coinvolgendo piloti e team di varie provenienze. L'evento rappresenta uno dei principali appuntamenti del calendario motoristico locale e nazionale. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a una data ancora da definire.

Con l’apertura delle iscrizioni del Rally Di Modena è partito il conto alla rovescia per l’atteso appuntamento motoristico in programma i prossimi 25 e 26 aprile. La competizione organizzata da New Turbomark Rally Team, assieme ad Aci Modena, vedrà al via sia le vetture moderne, essendo il secondo appuntamento della Coppa Rally di Zona 6, serie interregionale comprendente sia Emilia - Romagna sia Marche ed Umbria, sia le vetture storiche, i cui equipaggi si giocheranno punti importanti in palio per il Trofeo Rally di Zona 3, riservato alle gare di Toscana ed Emilia - Romagna. La manifestazione presenterà una logistica consolidata, con Maranello sede di verifiche pre gara ed il Museo Ferrari a fare da sfondo al palco di partenza ed arrivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rally di Modena, iscrizioni aperte

Articoli correlati

15° Historic Rally delle Vallate Aretine: aperte le iscrizioni alla gara di aperturaLe fasi di iscrizione alla gara resteranno aperte fino al termine ultimo di venerdì 20 febbraio.

Rally del Bardolino 2026: aperte le iscrizioni all'attesa sfida sul Lago di GardaLa gara inaugura la Coppa Rally di Zona 4 e il Trofeo Rally ACI Vicenza con un percorso rinnovato di nove prove speciali su due tappe, affiancato dal...

Altri aggiornamenti su Rally di Modena iscrizioni aperte

Temi più discussi: Rally Città di Modena 2026: il 26 marzo si apriranno le iscrizioni; Il 43° Rally Città di Modena entra nel vivo: oggi apertura delle iscrizioni al doppio confronto moderno e storico; modena-rally; Il Rally Città di Modena atteso alla sua 43ª edizione: il 25 e 26 aprile in programma la doppia sfida moderna e storica.

Rally di Modena, iscrizioni aperteCon l’apertura delle iscrizioni del Rally Di Modena è partito il conto alla rovescia per l’atteso appuntamento motoristico in ... ilrestodelcarlino.it

Rally di Modena 2025: il ritorno dopo quattro anni con doppia validitàCon la definizione delle date dei vari campionati da parte di Aci Sport, il Rally di Modena adesso ha una data certa, sabato 26 e domenica 27 aprile 2025, che sancisce di fatto il ritorno dopo quattro ... ilrestodelcarlino.it

Il 43° Rally Città di Modena entra nel vivo, giovedì 26 marzo apertura delle iscrizioni La gara, organizzata da New Turbomark Rally Team con il patrocinio di ACI Modena, è in programma nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile... - facebook.com facebook