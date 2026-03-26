In un episodio di Rainews24, si parla di Giulio Maira, considerato uno dei neurochirurghi più rilevanti del nostro tempo. La rubrica

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Dove danzano i pensieri ) Per sapere chi sia Giulio Maira, uno dei più grandi neurochirurghi contemporanei, bisogna guardare Rainews24. Il canale all news della Rai, nella notte tra domenica e lunedì, dalle 3 alle 4, ha mandato in onda l’interessantissimo documentario Dove danzano i pensieri. Storia di un neurochirurgo, prodotto da Rai Documentari e curato da Francesca Bonanni e Francesco Castellani. 50 minuti dedicati a un luminare, a una vera e propria eccellenza della nostra scienza e medicina, un uomo che nella sua carriera ha operato oltre 13. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rainews24 e la strepitosa storia di Giulio Maira

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