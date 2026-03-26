Raimondo Todaro il periodo della prima separazione con Francesca Tocca | il gesto di Maria De Filippi

Durante il suo primo giorno nel “Grande Fratello Vip”, Raimondo Todaro ha parlato della sua prima separazione da Francesca Tocca, rivelando alcuni dettagli sulla fase iniziale della crisi. In questa occasione, ha anche menzionato un gesto di Maria De Filippi, senza però fornire ulteriori specifiche. La sua presenza nel reality ha portato alla luce alcune riflessioni sul suo passato sentimentale.

Raimondo Todaro, attuale concorrente del “Grande Fratello Vip”, dopo il primo day time si è lasciato andare a grandi rivelazioni. Il ballerino, durante una conversazione con Renato Biancardi, ha raccontato un aneddoto particolare su Maria De Filippi. La conduttrice, dopo aver saputo della separazione del maestro di latino con l’ex compagna Francesca Tocca, fece di tutto per far tornare tra di loro il sereno. Al tempo, dopo che si lasciarono, la professionista di “Amici” iniziò una relazione con Valentin Dumitru, allievo della scuola dei talenti. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! La regina di canale 5 non perse tempo e subito organizzò un incontro tra i due ex coniugi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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