Nella mattinata di giovedì 26 marzo, un giovane di 26 anni, di origine marocchina, è stato rinvenuto agonizzante lungo la Tiburtina Valeria, nella frazione di Paterno, ad Avezzano. Presentava una ferita profonda alla gola, che si presume sia stata causata da un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni del ragazzo sono apparse critiche.

Il giovane è stato ritrovato a bordo strada lungo la Tiburtina Valeria nella frazione Paterno ad Avezzano giovedì 26 marzo Un ragazzo di 26 anni, originario del Marocco, è stato trovato, nella mattinata di giovedì 26 marzo, con una profonda ferita alla gola, probabilmente provocata da un'arma da taglio, lungo la Tiburtina Valeria, a Paterno, frazione di Avezzano. Come riporta l'Ansa, a notarlo, intorno alle ore 7, è stato un carabiniere che stava andando al lavoro. Il militare ha chiamato il 118 e i colleghi del Radiomobile. Il ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Avezzano, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Ragazzo trovato agonizzante sul ciglio della Tiburtina, accoltellato alla gola

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