Nella giornata di giovedì 26 marzo, il Friuli Venezia Giulia si trova sotto una nuova allerta meteo a causa di raffiche di vento in intensificazione. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso che indica il rischio di raffiche forti su ampie zone della regione. La situazione è monitorata per tutta la giornata, con il vento che continua a rafforzarsi.

La Protezione civile segnala un peggioramento delle condizioni meteo per oggi, giovedì 26 marzo, con correnti fredde da nord e raffiche anche molto intense tra montagna e pianura. Possibili disagi alla viabilità Ancora vento sul Friuli Venezia Giulia. Per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo, la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo legata soprattutto al rischio di raffiche forti su gran parte del territorio. Alla base del peggioramento c’è una depressione sull’Adriatico che continua a richiamare aria fredda da nord, sia in quota che nei bassi strati. La'llerta precedente si era conclusa alle 6 del mattino. Le raffiche più intense sono attese in montagna, dove potranno essere anche molto forti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Raffiche di vento sempre più forti: scatta una nuova allerta meteo

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