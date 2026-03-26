Un calciatore francese sta attirando l’attenzione nel campionato italiano grazie alle sue prestazioni. Con numeri significativi e una leadership evidente, si presenta come un elemento chiave per la squadra milanese. La sua presenza in campo viene spesso associata alla possibilità di rompere un tabù contro una squadra avversaria. La sua volontà è di ottenere il primo successo contro questa formazione.

Quanto pesa Adrien Rabiot? No, non parliamo di muscoli, anche se il centrocampista francese potrebbe tranquillamente reggere il discorso. Il peso è piuttosto quello all’interno del Milan. Lo abbiamo detto e sentito spesso di recente: c’è un Diavolo con e un Diavolo senza Adrien. Il primo, per media punti sarebbe addirittura in testa alla classifica davanti all’Inter, se Rabiot avesse giocato tutte le partite. L’altro, invece, soffre da matti l’assenza del suo Cavallo Pazzo, tanto che la media punti non basterebbe nemmeno a qualificarsi in Europa. Per fortuna di Massimiliano Allegri, l’ex Marsiglia non ha più diffide pendenti (l’ultimo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rabiot, il trascinatore che accende il Milan: numeri, leadership e la sfida al tabù Napoli

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